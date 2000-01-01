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Среди пострадавших в Лондоне были 2 граждан Франции | Фото: Thinkstock04.06 10:39   MIGnews.com

Среди пострадавших в Лондоне были 2 граждан Франции

По меньшей мере, 2 гражданина Франции были ранены, причем серьезно, в результате теракта в субботу вечером, 3 июня, в Лондоне, как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

В субботу вечером боевики протаранили на большой скорости пешеходов на лондонском мосту, прежде чем набросились с ножами на прохожих на улице и в близлежащих барах, убив, по меньшей мере, 6 человек и ранив около 50 человек.

Вооруженная полиция бросилась на место происшествия и застрелила 3 нападавших в районе Бороу Маркет рядом с мостом спустя 8 минут после нападения.

Министерство иностранных дел Израиля заявило в воскресенье утром, 4 июня, что ни один гражданин Израиля, как известно, не пострадал в результате нападений. Министерство иностранных дел также заявило о своем осуждении нападения и выразило соболезнования народу Великобритании.
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