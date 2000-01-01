04.06 10:51 MIGnews.com

Полиция Филиппин установила личность атаковавшего в казино

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Филиппинская полиция идентифицировала личность стрелка, атаковавшего казино в Маниле, столице государства. Убийцей десятков людей был 42-летний Джесси Карлос Хавьер, как сообщает полиция."Мы окончательно установили личность преступника", - сказал на брифинге в воскресенье, 4 июня, Оскар Альбайалде, начальник полицейского управления столицы."Он был должен много из-за того, что он подсел на азартные игры в казино, по словам его ближайших родственников", - сказал Абайальде, подтверждая, что нападение не было террористическим актом.Напомним, что 36 тел были найдены в казино в столице Филиппин, Маниле, после нападения стрелка в ночь с четверга, 1 июня, на пятницу, 2 июня. Согласно сообщениям полиции, большинство из погибших умерли от удушья. Ранее полиция заявила, что мотивом стрелка, вероятно, было ограбление и что инцидент не связан с террором.Преступник выстрелил и поджег игровые столы, вызвав панику на курорте.Президент Филиппин Родриго Дутерте также заявил в субботу, 3 июня, что боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, не стоят за смертоносной атакой в казино в столице Филиппин.Отметим, что террористическая группировка "Исламское Государство" взяла на себя ответственность в пятницу, 2 июня, за нападение после того, как официальные лица Филиппин заявили, что не было доказательств их участия.