Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Полиция Филиппин установила личность атаковавшего в казино | Фото: Thinkstock04.06 10:51   MIGnews.com

Полиция Филиппин установила личность атаковавшего в казино

Филиппинская полиция идентифицировала личность стрелка, атаковавшего казино в Маниле, столице государства. Убийцей десятков людей был 42-летний Джесси Карлос Хавьер, как сообщает полиция.

"Мы окончательно установили личность преступника", - сказал на брифинге в воскресенье, 4 июня, Оскар Альбайалде, начальник полицейского управления столицы.

"Он был должен много из-за того, что он подсел на азартные игры в казино, по словам его ближайших родственников", - сказал Абайальде, подтверждая, что нападение не было террористическим актом.

Напомним, что 36 тел были найдены в казино в столице Филиппин, Маниле, после нападения стрелка в ночь с четверга, 1 июня, на пятницу, 2 июня. Согласно сообщениям полиции, большинство из погибших умерли от удушья. Ранее полиция заявила, что мотивом стрелка, вероятно, было ограбление и что инцидент не связан с террором.

Преступник выстрелил и поджег игровые столы, вызвав панику на курорте.

Президент Филиппин Родриго Дутерте также заявил в субботу, 3 июня, что боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, не стоят за смертоносной атакой в казино в столице Филиппин.

Отметим, что террористическая группировка "Исламское Государство" взяла на себя ответственность в пятницу, 2 июня, за нападение после того, как официальные лица Филиппин заявили, что не было доказательств их участия.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:23
ФАТХ: Стена Плача принадлежит евреям
11:21
Мэр Лондона: "Выборы откладывать нельзя"
10:39
Среди пострадавших в Лондоне были 2 граждан Франции
10:21
Эммануэль Макрон: рождение "анти-Трампа"?
09:55
Паника из-за террора: более 1000 раненых в давке в Турине  
09:54
Число пострадавших в Лондоне выросло до 48 человек
09:35
Мэй: "Произошедшее в Лондоне - не что иное, как теракт"
09:20
Премьер Канады: "Мы следим за ситуацией в Лондоне"
09:08
Видео: нейтрализация террориста в Лондоне  
09:03
Чрезвычайная ситуация: Самолет El Al вернулся в аэропорт
08:52
Австралия готова поддержать Великобританию после терактов
08:33
Мэр Лондона назвал теракт "преднамеренным и трусливым"
08:19
Макрон: "Франция стоит бок о бок с Великобританией!"
08:18
Постер ISIS: Давить и резать крестоносцев
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus