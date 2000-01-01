04.05 08:10 MIGnews.com
Полиция арестовала двух учеников за нападение на учителя
Полиция арестовала двух молодых людей, которые, по сообщениям, напали на учителя в средней школе Беэр-Шевы в четверг, сообщает Тimesofisrael
.
Один из учеников сидел на кондиционере в школьном коридоре, учитель сделал замечание и сфотографировал ученика.
В ответ ученик ударил учителя и сказал, чтобы он прекратил снимать. Затем другой ученик бросил бутылку воды в учителя.
Полиция арестовала двух 17-летних подозреваемых, допросила их и выпустила под домашний арест.
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