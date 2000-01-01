04.05 07:43 MIGnews.com

Северная Корея запускает ракеты в сторону Японии

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В субботу Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности с восточного побережья, заявили военные Южной Кореи. Это первый запуск ракет с 2017 года.Север выпустил неопознанную ракету ближнего действия из города Вонсан в направлении Японского моря, говорится в заявлении Управления Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Бюро заявило, что проводит совместный анализ с Соединенными Штатами.Несколько ракет пролетели от 70 до 200 км (44-124 миль), как сообщили позднее начальники штабов.Этот запуск является первым с тех пор, как на севере была запущена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) в ноябре 2017 года.