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Nakonu.com
04.05 23:58 MIGnews.com
Масированный обстрел Беер Шевы
Палестинские террористы выпустили более 15 ракет по Беер Шеве. На данный момент известно о падении ракеты на трассе, ведущей в город. Пострадавших нет
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