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04.05 23:58   MIGnews.com

Масированный обстрел Беер Шевы

Палестинские террористы выпустили более 15 ракет по Беер Шеве. На данный момент известно о падении ракеты на трассе, ведущей в город. Пострадавших нет


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