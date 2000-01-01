04.05 23:58 MIGnews.com

Масированный обстрел Беер Шевы

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Палестинские террористы выпустили более 15 ракет по Беер Шеве. На данный момент известно о падении ракеты на трассе, ведущей в город. Пострадавших нет