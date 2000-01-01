04.05 23:25 MIGnews.com

Сирены в Ашдоде и Гедере

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Сирены воздушной тревоги в Ашдоде и Гедере. Жлезный Купол сбил несколько ракет. Пострадавших нет.