04.05 23:19 MIGnews.com

Беер Шева: осколки ракеты упали в школе

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Осколки ракеты, запущенной террористами по Беер Шеве упали на территории одной из школ в городе. Пострадавших нет.