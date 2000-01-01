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Nakonu.com
04.05 22:44 MIGnews.com
Сирены в Ашдоде
Сирены воздушной тревоги звучат в Ашдоде. Информации о падении ракет или пострадавших не поступало.
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