04.05 21:58 MIGnews.com

Офаким: осколки попали в автобус

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В результате падения ракеты в районе Офаким, осколки ракеты попали в автобус, в котором в тот момент находились 15 пассажиров.К счастью никто не пострадал.