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04.05 21:58   MIGnews.com

Офаким: осколки попали в автобус

В результате падения ракеты в районе Офаким, осколки ракеты попали в автобус, в котором в тот момент находились 15 пассажиров.

К счастью никто не пострадал.


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