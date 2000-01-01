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На улицы Франции вышли 3,6 тыс. манифестантов | Фото: Twitter04.05 21:45   MIGnews.com

На улицы Франции вышли 3,6 тыс. манифестантов

Менее четырех тысяч демонстрантов приняли участие в 25-ых по счету антиправительственных акциях протестах "желтых жилетов" в Париже и других частях Франции, спустя несколько дней после более масштабного майского митинга, отмеченного жестокими столкновениями во французской столице.

Об этом в субботу, 4 мая сообщает Reuters.

Более спокойный характер демонстраций может стать облегчением для президента Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе выступил с рядом политических предложений в попытке решить почти шестимесячную серию протестов.

По данным министерства внутренних дел страны, количество манифестантов в этот раз составило около 3,6 тыс. человек по сравнению с 5500 неделями ранее.

Как сообщают власти, на улицы в других городах, в частности, в Лионе, Ницце, Монпелье и Тулузе вышли сотни человек.


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