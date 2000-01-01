На улицы Франции вышли 3,6 тыс. манифестантов

Менее четырех тысяч демонстрантов приняли участие в 25-ых по счету антиправительственных акциях протестах "желтых жилетов" в Париже и других частях Франции, спустя несколько дней после более масштабного майского митинга, отмеченного жестокими столкновениями во французской столице.
Более спокойный характер демонстраций может стать облегчением для президента Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе выступил с рядом политических предложений в попытке решить почти шестимесячную серию протестов.
По данным министерства внутренних дел страны, количество манифестантов в этот раз составило около 3,6 тыс. человек по сравнению с 5500 неделями ранее.
Как сообщают власти, на улицы в других городах, в частности, в Лионе, Ницце, Монпелье и Тулузе вышли сотни человек.