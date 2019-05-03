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Северная Корея провела запуски `неустановленных снарядов` | Фото:04.05 17:45   MIGnews.com

Северная Корея провела запуски "неустановленных снарядов"


Сегодня Северная Корея выпустила несколько снарядов в направлении Японского моря.

Об этом в субботу, 4 мая сообщает CNN со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Как заявили южнокорейские военные, запуски были произведены с территории города Вонсан на юго-востоке КНДР в северо-восточном направлении между 9:06 и 9:27.

На данный момент власти Южной Кореи, Японии и США "анализируют детали" прошедших пусков.

Между тем, в оборонном ведомстве утверждают, что страна не обнаружила никакой угрозы безопасности после сообщений о запусках снарядов с территории КНДР.

Японские власти подчеркнули, что ни один снаряд запущенный Пхеньяном, не достиг исключительной экономической зоны Японии.

Изначально сообщалось о запуске ракет, но позже армия Южной Кореи уточнила, что речь идет о неких неопознанных "снарядах".

Однако пока неизвестно, сколько именно снарядов запустила Северная Корея.


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