04.05 17:45 MIGnews.com
Северная Корея провела запуски "неустановленных снарядов"
Сегодня Северная Корея выпустила несколько снарядов в направлении Японского моря.
Об этом в субботу, 4 мая сообщает CNN
со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
Как заявили южнокорейские военные, запуски были произведены с территории города Вонсан на юго-востоке КНДР в северо-восточном направлении между 9:06 и 9:27.
На данный момент власти Южной Кореи, Японии и США "анализируют детали" прошедших пусков.
Между тем, в оборонном ведомстве утверждают, что страна не обнаружила никакой угрозы безопасности после сообщений о запусках снарядов с территории КНДР.
Японские власти подчеркнули, что ни один снаряд запущенный Пхеньяном, не достиг исключительной экономической зоны Японии.
Изначально сообщалось о запуске ракет, но позже армия Южной Кореи уточнила, что речь идет о неких неопознанных "снарядах".
Однако пока неизвестно, сколько именно снарядов запустила Северная Корея.
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