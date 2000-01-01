04.05 14:35 MIGnews.com
Бывшая королева красоты Уругвая найдена повешенной в отеле
Как стало известно, в номере одной из гостиниц Мехико в четверг утром было найдено тело бывшей королевы красоты Уругвая Фатими Давилу Сосу.
Сотрудник правоохранительных органов сообщает, что молодая женщина была найдена повешенной в ванной комнате.
Бывшей королеве красоты Уругвая был всего 31 год. Девушка представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2006 году и конкурсе "Мисс мира" в 2008 году.
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