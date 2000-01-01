Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Бывшая королева красоты Уругвая найдена повешенной в отеле 04.05 14:35   MIGnews.com

Бывшая королева красоты Уругвая найдена повешенной в отеле

Как стало известно, в номере одной из гостиниц Мехико в четверг утром было найдено тело бывшей королевы красоты Уругвая Фатими Давилу Сосу.

Сотрудник правоохранительных органов сообщает, что молодая женщина была найдена повешенной в ванной комнате.

Бывшей королеве красоты Уругвая был всего 31 год. Девушка представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2006 году и конкурсе "Мисс мира" в 2008 году.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:21
Индия: Циклон "Фани" унес жизни не менее 15 человек
14:10
Новый император Японии приветствовал народ
13:37
Рухани: Продажи нефти должны противостоять санкциям США
13:20
Больницу Хайфы просят снять флаги, чтоб не раздражать арабов
13:06
Опубликованы последние данные о населении Израиля
12:58
Исламский Джихад: Не дадим Израилю провести Евровидение
12:39
Прямое попадание в дом в Хоф Ашкелон
12:30
Египет предупредил ХАМАС
12:22
Командир исламского джихада спасся
12:10
Боевые действия утихают
11:58
Ашдод и Ган Явне открывают бомбоубежища
11:52
ХАМАС: мы готовы ответить Израилю
11:37
Нетаниягу созывает экстренное совещание
11:30
Израиль открывает двери делегациям Евровидения
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus