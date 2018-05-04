РФ исследует Tomahawk для модернизации образцов вооружения

По словам начальника Главоперуправления Генштаба ВС РФ генерала-полковника Сергея Рудского сейчас их исследуют российские специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения.
Пока остаются неизвестными причины, почему две ракеты не взорвались. Сообщается, что некоторые ракеты отклонились от изначальной цели. Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технеполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей, пишет ИноСМИ.
Ранее, российское оборонное ведомство заявило, что Россия будет использовать крылатую ракету Томагавк для совершенствования российских образцов вооружения, но американское Минобороны сообщило, что утверждения Москвы абсурдны.
Как известно, 25 апреля в Москву доставили неразорвавшуюся ракету Томагавк и одну авиационную высокоточную ракету. Тогда в Минобороны России анонсировали поставку в Сирию новых систем противоракетной обороны