04.05 20:46 MIGnews.com

В Тель-Авиве прошел "парад шлюх"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Более двух тысяч человек приняли участие в "Параде шлюх", которой прошел в центре Тель-Авива. В пятницу, 4 мая, полураздетые мужчины и женщины прошли маршем от площади Рабина к центральной сцене, которая установлена на бульваре Ротшильда.Ежегодный марш проводится в знак протеста против сексуального насилия в отношении женщин. Таким образом, участники акции стремятся развенчать стереотип, оправдывающий насильника тем, что жертва имела вызывающий или слишком привлекательный внешний вид.Отметим, что несмотря на громкое название, в марше принимают участие женщины, которые не имеют никакого отношения к работе в секс-индустрии. Название было придумано для того, чтобы привлечь внимание общественности к этому серьезному явлению.