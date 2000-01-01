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В Тель-Авиве прошел `парад шлюх`04.05 20:46   MIGnews.com

В Тель-Авиве прошел "парад шлюх"

Более двух тысяч человек приняли участие в "Параде шлюх", которой прошел в центре Тель-Авива. В пятницу, 4 мая, полураздетые мужчины и женщины прошли маршем от площади Рабина к центральной сцене, которая установлена на бульваре Ротшильда.

Ежегодный марш проводится в знак протеста против сексуального насилия в отношении женщин. Таким образом, участники акции стремятся развенчать стереотип, оправдывающий насильника тем, что жертва имела вызывающий или слишком привлекательный внешний вид.

Отметим, что несмотря на громкое название, в марше принимают участие женщины, которые не имеют никакого отношения к работе в секс-индустрии. Название было придумано для того, чтобы привлечь внимание общественности к этому серьезному явлению.
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