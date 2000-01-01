04.05 17:45 MIGnews.com

Палестинцы сбили два БПЛА ЦАХАЛа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ЦАХАЛе подтвердили сообщения палестинских СМИ о том, что два беспилотника разбились на территории Газы.В армии пояснили, что дроны не были предназначены для военных операций.БПЛА отправили с целью видеосъёмки массовых беспорядков у границы между Израилем и Газой.По сообщениям Ynet, палестинцы, участвующие в беспорядках сбили дроны ЦАХАЛа с помощью рогаток.В ЦАХАЛе заверили, что беспилотники не содержали никакой секретной информации, а поэтому поводов для беспокойства нет.На данный момент армия расследует причины крушения БПЛ.Также солдаты предотвратили две попытки группы мятежников саботировать пограничный забор и незаконно пересечь территорию Израиля, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.Отметим, сегодня проходит шестой по счету пятничный протест палестинцев в рамках так называемого "марша возвращения".За время столкновений демонстрантов и солдат ЦАХАЛа погибли 43 человека и более 1600 получили ранения.Демонстранты жгут шины, бросают камни и "коктейли Молотова", поджигают воздушных змеев и пытаются повредить пограничный забор.