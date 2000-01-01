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Два дрона ЦАХАЛа разбились на территории Газы04.05 17:45   MIGnews.com

Палестинцы сбили два БПЛА ЦАХАЛа

В ЦАХАЛе подтвердили сообщения палестинских СМИ о том, что два беспилотника разбились на территории Газы.

В армии пояснили, что дроны не были предназначены для военных операций.

БПЛА отправили с целью видеосъёмки массовых беспорядков у границы между Израилем и Газой.

По сообщениям Ynet, палестинцы, участвующие в беспорядках сбили дроны ЦАХАЛа с помощью рогаток.

В ЦАХАЛе заверили, что беспилотники не содержали никакой секретной информации, а поэтому поводов для беспокойства нет.

На данный момент армия расследует причины крушения БПЛ.

Также солдаты предотвратили две попытки группы мятежников саботировать пограничный забор и незаконно пересечь территорию Израиля, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Отметим, сегодня проходит шестой по счету пятничный протест палестинцев в рамках так называемого "марша возвращения".

За время столкновений демонстрантов и солдат ЦАХАЛа погибли 43 человека и более 1600 получили ранения.

Демонстранты жгут шины, бросают камни и "коктейли Молотова", поджигают воздушных змеев и пытаются повредить пограничный забор.
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