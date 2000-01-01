04.05 16:50 MIGnews.com

Сотрудника магазина уволили за разговоры на арабском языке

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Израильский араб утверждает, что он был уволен с работы за разговоры на арабском языке. Речь идет о Хилалле Асси, который работал консультантом в обувном магазине в Кафр-Баре.Отмечается, что 21-летний араб устроился на работу шесть месяцев назад. Однако две недели назад он узнал, что был уволен со своей должности за разговоры на арабском языке перед евреями.В интервью Ynet, Асси подробности рассказал об инциденте с заместителем директора."В тот день я должен был уйти пораньше с работы. Моя напарница, которая должна была меня заменять пришла не вовремя, и я спросил ее на арабском языке, почему она опоздала. После этого, ко мне подошел заместитель директора и сказал мне, чтобы я прекратил говорить по-арабски", - рассказал израильский араб.Он продолжил: "Когда я спросил замдиректора, почему мне нельзя говорить на своем языке, он ответил: "Не говори по-арабски, у нас клиенты".После разговора с замдиректором, Асси и его коллега отправились на склад, где он вновь по-арабски спросил ее, почему она опоздала.По словам араба, заместитель директора подслушал их, так как после окончания беседы, зашел на склад и обвинил Асси в неуважении к начальству, так как он трижды просил его прекратить разговоры на арабском на рабочем месте.На претензии замруководителя араб ответил, что беседовал на своем языке на складе, а не при клиентах. В ответ на это он услышал, что Асси "не может говорить по-арабски в любом уголке помещения магазина".Через несколько дней после инцидента израильский араб узнал о своем увольнении. Также он предоставил запись разговора изданию Ynet.Оскорбленный поведением начальства Асси подошел к директору и заявил: "Меня уволили, потому что я говорил по-арабски в магазине".На что начальница ответила: "Вас попросили прекратить говорить, однако вы продолжали это делать. Вы должны были начать говорить на иврите после того, как замдиректора повысил на вас голос"."Он не хочет, чтобы сотрудники говорили на арабском языке перед евреями из-за жалоб клиентов", - добавила руководитель.При этом она подчеркнула, что арабский язык не был причиной увольнения Хилалле Асси."Ваше увольнение не имеет никакого отношения к тому, что вы говорите по-арабски. Вас уволили потому, что вы большую часть времени отсутствовали на рабочем месте", - пояснила директор магазина.