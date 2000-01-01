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ИГ напомнила о терактах во время ЧМ-208 в России 05.05 02:10   MIGnews.com

ИГ напомнила о терактах во время ЧМ-2018 в России

Террористическая организация Исламское государство в очередной раз призвала совершать теракты во время ЧМ по футболу в России (14 июня - 15 июля). Матчи турнира примут: Ростов-на-Дону, Сочи и Волгоград, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург.

3 мая SITE Intelligence Group опубликовала плакат французской группировки, связанной с ИГ, на котором изображен нож, отрезающий кусок от футбольного мяча. 30 и 27 апреля опубликованы два плаката индонезийской группировки ИГ. На одном из них изображена символика мундиаля и надпись о том, что ИГ против России. На другом плакате изображена граната в руках человека на футбольном стадионе, пишет Daily Mail.

На опубликованном 1 мая на плакате изображен прицел и содержится угроза европейским и российским городам.

3 апреля стало известно, что ИГ планирует атаки во время проведения ЧМ по футболу в России. Цель террористов - болельщики из Англии.

В октябре минувшего года ИГ также пригрозила терактами на ЧМ-2018 в России, опубликовав два плаката с угрозами осуществить взрывы в ходе чемпионата мира по футболу.

ИГ напомнила о терактах во время ЧМ-208 в России
ИГ напомнила о терактах во время ЧМ-208 в России
ИГ напомнила о терактах во время ЧМ-208 в России
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