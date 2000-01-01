ИГ напомнила о терактах во время ЧМ-2018 в России

3 мая SITE Intelligence Group опубликовала плакат французской группировки, связанной с ИГ, на котором изображен нож, отрезающий кусок от футбольного мяча. 30 и 27 апреля опубликованы два плаката индонезийской группировки ИГ. На одном из них изображена символика мундиаля и надпись о том, что ИГ против России. На другом плакате изображена граната в руках человека на футбольном стадионе, пишет Daily Mail.
На опубликованном 1 мая на плакате изображен прицел и содержится угроза европейским и российским городам.
3 апреля стало известно, что ИГ планирует атаки во время проведения ЧМ по футболу в России. Цель террористов - болельщики из Англии.