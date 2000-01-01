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Грузовое судно врезалось в патруль на лодке Armatolos 04.05 15:10   MIGnews.com

Грузовое судно врезалось в патруль на лодке Armatolos

Утром в пятницу, 4 марта, турецкое грузовое судно протаранило греческую канонерскую лодку, которая осуществляла патрулирование на предмет незаконного пересечения мигрантами Эгейского моря.

Лодка "Armatolos" занималась мониторингом вблизи берегов острова Лесбос в рамках операции НАТО.

По сообщению греческих военно-морских сил, судно под турецким флагом приблизилось и коснулось борта греческой лодки. После чего, судно начало довольно быстро двигаться в сторону Турции и не реагировало на радиосообщения греческой лодки, пишет Reuters.

Греческие военные проинформировали альянс об инциденте и добавили, что в результате столкновения никто не пострадал.

Справка. Турция и Греция - члены НАТО, но в последнее время между странами наблюдается рост напряженности. Альянс уверен, что страны между собой должны урегулировать противоречия, не вовлекая НАТО в этот процесс.
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