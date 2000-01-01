Грузовое судно врезалось в патруль на лодке Armatolos
Утром в пятницу, 4 марта, турецкое грузовое судно протаранило греческую канонерскую лодку, которая осуществляла патрулирование на предмет незаконного пересечения мигрантами Эгейского моря.
Лодка "Armatolos" занималась мониторингом вблизи берегов острова Лесбос в рамках операции НАТО.
По сообщению греческих военно-морских сил, судно под турецким флагом приблизилось и коснулось борта греческой лодки. После чего, судно начало довольно быстро двигаться в сторону Турции и не реагировало на радиосообщения греческой лодки, пишет Reuters.
Греческие военные проинформировали альянс об инциденте и добавили, что в результате столкновения никто не пострадал.
Справка. Турция и Греция - члены НАТО, но в последнее время между странами наблюдается рост напряженности. Альянс уверен, что страны между собой должны урегулировать противоречия, не вовлекая НАТО в этот процесс.