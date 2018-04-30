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Самый пожилой ученый Австралии решил прекратить свою жизнь | Фото:04.05 23:28   MIGnews.com

Самый пожилой ученый Австралии решил прекратить свою жизнь

Самый пожилой ученый Австралии 104-летний Дэвид Гудолл устал жить. Он едет в Швейцарию, чтобы пройти процедуру эвтаназии.

Об этом в пятницу, 4 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Australian.

Хотя в австралийском штате Виктория эвтаназия была легализована в конце 2017 года, ее применение предусматривается лишь для неизлечимо больных людей.

У Гудолла нет никаких тяжелых болезней, но качество его жизни с годами ухудшилось настолько, что повседневное существование, по его словам, не приносит никакой радости и доставляет лишь мучения.

"Мне очень жаль, что я дожил до такого преклонного возраста. Я предпочел бы, чтобы мне было лет на 20-30 поменьше", — приводит слова ученого The Washington Post.

"Но я твердо уверен, что такой старик, как я, должен иметь полные гражданские права, включая право на добровольный уход из жизни. Мне 104 года, и мне недолго осталось. Я не хочу ждать и ощущать, как мне становится все хуже и хуже, делаясь все более несчастным", - сказал ученый журналистам.

Гудолл также рассказал, что несколько месяцев назад упал в своей квартире и лежал так два дня, пока его не нашла домработница.

По данным издания, 3 мая Гудолл, попрощавшись с друзьями и родственниками, вылетел из австралийского Перта в Бордо (Франция), где живет часть его семьи. Планируется, что он проведет с родственниками несколько дней, чтобы затем отправиться в Базель (Швейцария), где 10 мая должна завершиться его жизнь.

Гудолл — почетный научный сотрудник Университета Эдит Коуэн (Перт). Он специализируется на ботанике и экологии, автор более ста публикаций по этой теме, — и до последнего времени продолжал писать.

В 2016 году, когда Гудоллу было 102 года, его попытались уволить из университета под предлогом опасений за его здоровье, но, после мощной кампании поддержки со стороны мирового научного сообщества, решение отменили.
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