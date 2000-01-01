04.05 12:28 MIGnews.com
Члены еврейского братства стали жертвами антисемитизма
Два члена традиционного еврейского братства Alpha Epsilon Pi, которое много лет существует при Университете Таусона в американском штате Мэриленд, стали жертвами антисемитского нападения.
Об этом в пятницу, 4 мая сообщает The Baltimore Sun, передает The Times of Israel
.
Газета пишет, что несколько антисемитов выследили членов братства неподалеку от кампуса и начали словесно оскорблять их. Зетем нападавшие начали избивать студентов-евреев.
Один из участников братства опознал двух антисемитов как студентов Университета Таусона.
В пресс-службе полиции полагают, что нападение было совершено по религиозным основаниям.
Правоохранительные органы открыли расследование по делу о совершении преступления на почве нетерпимости. Пострадавшие могут подать в суд и потребовать возмещения в течение одного года.
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