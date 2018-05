04.05 12:28 MIGnews.com

Члены еврейского братства стали жертвами антисемитизма

Два члена традиционного еврейского братства Alpha Epsilon Pi, которое много лет существует при Университете Таусона в американском штате Мэриленд, стали жертвами антисемитского нападения.Об этом в пятницу, 4 мая сообщает The Baltimore Sun, передает The Times of Israel Газета пишет, что несколько антисемитов выследили членов братства неподалеку от кампуса и начали словесно оскорблять их. Зетем нападавшие начали избивать студентов-евреев.Один из участников братства опознал двух антисемитов как студентов Университета Таусона.В пресс-службе полиции полагают, что нападение было совершено по религиозным основаниям.Правоохранительные органы открыли расследование по делу о совершении преступления на почве нетерпимости. Пострадавшие могут подать в суд и потребовать возмещения в течение одного года.