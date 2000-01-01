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Израильского дипломата выбросили из автомобиля Uber | Фото:04.05 11:23   MIGnews.com

Израильского дипломата выбросили из автомобиля Uber

Израильский дипломат, работающий в американском Чикаго, заявил, что в четверг его буквально выбросили из автомобиля, заказанного через мобильное приложение Uber, только за то, что он разговаривал на иврите.

Об этом в пятницу, 4 мая сообщает The Times of Israel.

Итай Мильнер, занимающий должность заместителя генерального консула Израиля в Чикаго, написал на своей странице в Facebook, что это было одно из худших событий в его жизни.
Израильского дипломата выбросили из автомобиля Uber | Фото:
По его словам, услышав иврит, водитель не только выбросил его из автомобиля, но и обругал.

Мильнер добавил, что никак не ожидал, что что-то подобное может произойти в Америке.

По данным издания, сам водитель подтвердил, что действовал так только по той причине, что услышал, на каком языке общается пасажир.

Известно, что водителя зовут Юва, а общая оценка оказываемых им услуг – 4,89.

Компания Uber ответила на жалобу израильского дипломата, заявив, что компания не потерпит дискриминации, отстранит водителя и начнет внутреннее расследование.
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