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В РФ подсчитали доходы ИГ и `Аль-Каиды` 04.05 12:09   MIGnews.com

В РФ подсчитали доходы ИГ и "Аль-Каиды"

Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Феоктистов сообщил, что доходы "Аль-Каиды" в 10-20 раз больше доходов ИГ и составляют до $40 млн каждый месяц. Как известно, эти террористические организации запрещены в России.

Сообщается, что благодаря работе российских Воздушно-космических сил были перекрыты каналы финансирования, а также был поставлен заслон торговле ИГ водородами, и теперь доходы ИГ составляют примерно $3 млн в месяц. Совокупные доходы всех разбросанных ячеек "Аль-Каиды", составляют от $20 до $40 млн.

В феврале текущего года британские СМИ писали, что боевики ИГ после поражения вывезли из Ирака и Сирии не менее $400 млн. В 2015 году аналитики оценивали ежемесячный доход ИГ в $80 млн.

Как известно, в декабре минувшего года иракский премьер Хайдер аль-Абади провозгласил победу над ИГ. Он сказал, что армии Ирака удалось восстановить контроль над всеми граничащими с Сирией районами и, так, закончить войну против террористической организации.
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