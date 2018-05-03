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В ОЗХО определили дозу примененного вещества в Солсбери 04.05 11:08   MIGnews.com

В ОЗХО определили дозу примененного вещества в Солсбери

Председатель ОЗХО Ахмет Узюмджю утверждает, что от 50 до 100 г составляла доза вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

Узюмджю в интервью The New York Times поведал, что для исследований с целью защиты от ядовитых веществ потребуется всего от 5 до 10 г. Он добавил, что не знает точной массы ядовитого вещества.

Новичок, примененный против Скрипалей в Солсбери, имел жидкую форму - специалисты организации собрали образцы вещества с дверной ручки дома Скрипалей и на территории парка, где оба потеряли сознание, а еще в нескольких других местах, где они были замечены.

Нервный агент - очень устойчив, на него не влияют погодные условия, ведь ОЗХО смогла идентифицировать его через длительное время. Естественно он был высокой чистоты.

Узюмджю сказал, что предпринял меры, чтобы нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали, попало в список химоружия, подлежащего мониторинга ОЗХО. Тогда государства должны будут декларировать производство или склады хранения этого вещества.
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