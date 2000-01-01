04.05 09:29 MIGnews.com

Иран: жертвами взрыва на шахте стали десятки человек

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По меньшей мере, 21 человек погиб в результате взрыва на угольной шахте на севере Ирана. Инцидент произошел в среду днем (12.45 по местному времени – ред.), 3 мая, на шахте Земестан-Юрт, как сообщают государственные СМИ.Также из-за взрыва пострадали 69 человек. Более 30 раненых были госпитализированы."Тела 21 рабочего, погибшего при взрыве, извлечены из шахты… На данный момент 69 пострадавших", - сказал агентству представитель администрации провинции Голестан, в которой и произошел взрыв.