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04.05 09:29   MIGnews.com

Иран: жертвами взрыва на шахте стали десятки человек

По меньшей мере, 21 человек погиб в результате взрыва на угольной шахте на севере Ирана. Инцидент произошел в среду днем (12.45 по местному времени – ред.), 3 мая, на шахте Земестан-Юрт, как сообщают государственные СМИ.

Также из-за взрыва пострадали 69 человек. Более 30 раненых были госпитализированы.

"Тела 21 рабочего, погибшего при взрыве, извлечены из шахты… На данный момент 69 пострадавших", - сказал агентству представитель администрации провинции Голестан, в которой и произошел взрыв.
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