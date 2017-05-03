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instagram.com 04.05 08:40   MIGnews.com

Кадыров сломал ногу

Глава Чечни Рамзан Кадыров травмировал ногу во время футбольного матча с командой СОБР "Терек". Об инциденте руководитель региона сообщил у себя в Instagram.

Свой пост глава ЧР сопроводил снимком, где он запечатлен сидящим на диване с тростью и лангеткой на ноге.

"Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику — неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!! Четко понял, что на поле нужно от них держаться подальше))). Одно спасение — современные медицинские принадлежности для фиксации травмированных конечностей!" Я помню, в детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась)))", — написал Кадыров.

Он добавил, что, несмотря на травму, его команда одержала уверенную победу над собровцами 5:2.

"Играйте в футбол! Всегда будете в выигрыше! Если сумеете покинуть поле без гипса!", — с юмором добавил чеченский руководитель.

Дорогие друзья! В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР "Терек". Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику - неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!! Чётко понял, что на поле нужно от них держаться подальше))). Одно спасение - современные медицинские принадлежности для фиксации травмированных конечностей! Я помню, в детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась))). Ну а забили семь голов. Два из них в наши ворота. Играйте в футбол! Всегда будете в выигрыше! Если сумеете покинуть поле без гипса! #Кадыров #Россия #Чечня #Футбол🚑

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)


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