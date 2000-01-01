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Кацаву отказали в смягчении условий УДО 04.05 20:07   MIGnews.com

Кацаву отказали в смягчении условий УДО

Несмотря на то, что Управление по реабилитации заключенных установило, что экс-президент Моше Кацав выполняет условия своего условно-досрочному освобождению, Совет по УДО отклонил апелляцию бывшего главы государства, отказавшись их смягчить.

Напомним, что в 2010 году его признали виновным по двум пунктам секс-преступлений и совершении других преступлений. Заключение он отбывал в тюрьме "Маасиягу" с декабря 2011 года по декабрь 2016 года, в целом отсидев 5 лет из 7, к которым его приговорили. Освободили его под условия домашнего ареста.

Согласно условиям его условно-досрочного освобождения, Кацаву запрещается покидать свой дом в Кирьят-Малахии в ночной период (с 22:00 до 6:00). Кроме того, ему нельзя совершать какие-либо заявления в средствах массовой информации. Запрет будет действовать до декабря 2018 года, когда должно закончиться его полное семилетнее наказание.
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