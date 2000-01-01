04.05 14:29 MIGnews.com

Австралийку, убившую 8 своих детей, не будут судить

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Жительница Австралии, которая убила восьмерых своих детей в собственном доме, не предстанет перед судом, так как женщину признали психически больной.Жуткий инцидент произошел два года назад в городе Кэрнс, штат Квинсленд. В декабре 2014 года Райна Тайдей зарезала четырех своих сыновей, трех дочерей и племянницу. Жертвам было от 2 до 14 лет.Решение суда было принято в прошлом месяце, обнародованное только сейчас, означает, 40-летняя женщина не может быть привлечена к уголовной ответственности.На данный момент Райна Тайдей находится в специализированной клинике для душевнобольных в Брисбене.Отмечается, что женщина считала себя "избранной" и была одержима стремлением очистить себя и свою семью от демонов.Судебные психиатры заявили, что у Тайдей была шизофрения тяжелой и наихудшей стадии.