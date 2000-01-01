04.05 13:26 MIGnews.com

Сомали: спецслужбы по ошибке застрелили министра

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Сотрудники служб безопасности застрелили министра общественных работ Сомали Абдуллахи Шейх Абас.Абаса приняли его за вооруженного исламиста, как сообщили сомалийские власти.Отмечается, что 31-летний министр был убит в своем автомобиле недалеко от президентского дворца в Могадишо.В связи с инцидентом президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед прервал свой визит в Эфиопию.Сообщается, что Абдуллахи Шейх Абас вырос в лагере беженцев в Кении. К исполнению сових обязанностей Абас приступил в ноябре 2016 года, став самым молодым министром в правительстве Сомали.Глава государства распорядился провести тщательную проверку происшедшего.