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Израиль: суд запретил женщине встречаться с любовницей | Фото: Thinkstock04.05 13:05   MIGnews.com

Израиль: суд запретил женщине встречаться с любовницей

Израильский бизнесмен, узнав о том, что у его бывшей супруги, с которой он находится в процессе развода, возникла романтическая связь с ее подругой, обратился в раввинатский суд и потребовал запрета на встречи двух женщин.

Раввинатский суд, внимательно изучив ситуацию, издал ордер, запрещающий любовнице приближаться к дому жены. Раввины указали на недопустимость появления новой женщины в семье до тех пор, пока супруги официально считаются женатыми.

Раввинатский суд также аргументировал свое решение тем, что дети четы живут вместе с матерью. Суд принял доказательства недопустимого с точки зрения раввинов поведения, представленные адвокатом бизнесмена Мататом Плеснером.
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