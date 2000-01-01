Берлин: неизвестный хотел сжечь женщину с флагом Израиля
В Берлине полиция разыскивает неизвестного мужчину, который попытался сжечь женщину, завернутую в израильский флаг.
Инцидент произошел во время мероприятия, посвященного Дню памяти, которое прошло на прошлой неделе. К счастью, произраильская немецкая активистка осталась невредимой в результате нападения.
После вопиющего происшествия женщина написала жалобу в полицию. По словам пострадавшей неизвестный подбежал к ней сзади и поднес горящую зажигалку к флагу.
Женщина утверждает, что злоумышленник пытался навредить ей физически, а не просто спровоцировать. Преступнику удалось бы воплотить свои планы, если бы не стоявшие поблизости молодые люди, которые и помешали ему.