04.05 12:41 MIGnews.com

Север Китая накрыла пыльная буря

高吹沙 工作环境堪忧，且飞且珍惜…… #sandstorm #duststorm #blowingdust #strongwind Публикация от Robin 礼彬 (@libin_meng) Май 2 2017 в 12:24 PDT

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Пыльная буря накрыла северные регионы Китая, в том числе и столицу Пекин, сообщает BBC News.Допустимое содержание опасных веществ в воздухе превышено в несколько раз. Местные власти рекомендуют жителям сократить время пребывания на улице, а пожилым и детям вовсе предписано постараться не покидать домов.По данным пекинского управления охраны окружающей среды, возросло содержание в воздухе вредных частиц PM 2,5 - оно составляет 500 микрограммов на кубический метр. По нормативам Всемирной организации здравоохранения этот показатель не должен превышать 25 микрограммов на кубический метр.Ветер принес пыль и песок из соседней Монголии и из китайского региона Внутренняя Монголия. Из-за ухудшения видимости десятки рейсов в китайских аэропортах задержаны или перенесены.По оценкам властей, ситуация начнет улучшаться в пятницу 5 мая.