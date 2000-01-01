04.05 11:33 MIGnews.com

Израиль: тайна смерти девушки "выпавшей из машины"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В понедельник, 1 мая, на дороге 5574 между Эяль и Цофит близ Кфар-Сабы было обнаружено тело 19-летней Веред Кремской.Сегодня должно состояться вскрытие тела погибшей. Следователи надеются на то, что оно поможет пролить свет на обстоятельства гибели молодой женщины.Партнер Веред утверждает, что она выпрыгнула из машины во время горячей ссоры, разгоревшейся между ними. Полиция подозревает, что он вытолкнул ее из машины. Веред, после того как выпала из машины, упала в канаву, получила тяжелые травмы и скончалась от них.34-летний партнер Веред по решению окружного суда Петах-Тиквы освобожден сегодня, 4 мая, под домашний арест.По показаниям врачей скорой помощи, прибывшей к месту происшествия, на обочине дороги лежало тело Веред, но рядом не было машины, из которой она выпала.Партнер Веред и его друг были арестованы немедленно. Они сотрудничают с следствием, но их версии произошедшего разнятся.Мать Веред полностью раздавлена произошедшим. Ее другая дочь живет в Китае, а муж давно вернулся в Россию.