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Арабские хакеры обрушили свой гнев на Израиль | Фото:04.04 09:49   MIGnews.com

Арабские хакеры обрушили свой гнев на Израиль

Сайты многочисленных израильских организаций и учреждений подверглись очередной атаке со стороны кибернетических преступников, которые убеждены в том, что "Иерусалим – это столица Палестины".

Об этом в среду. 4 апреля сообщает The Times of Israel.

Заявление соответствующего содержания хакеры из международной группы Anonymous оставили во вторник, 3 апреля на сайте израильского профсоюза учителей.

Издание уточняет, что вместо обычного содержания главной страницы хакеры разместили на ней фотографию противостояния на границе Израиля с сектором Газы и написали "Иерусалим – столица Палестины", "Не забудем наших убитых".

По данным издания, также были атакованы сайты мэрии Кфар-Сабы и Герцлии, Эйлата, Акко и Ган-Явне, сайт израильской оперы и больницы "Гилель Яфе".

Израильские эксперты называют такую деятельность нормальной для хакеров из Anonymous, которые ежегодно атакуют Израиль в рамках кампании OpIsrael.

На данный момент организации, ответственные за обеспечение кибербеопасности, проводят расследование.
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