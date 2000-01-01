Арабские хакеры обрушили свой гнев на Израиль

Заявление соответствующего содержания хакеры из международной группы Anonymous оставили во вторник, 3 апреля на сайте израильского профсоюза учителей.
Издание уточняет, что вместо обычного содержания главной страницы хакеры разместили на ней фотографию противостояния на границе Израиля с сектором Газы и написали "Иерусалим – столица Палестины", "Не забудем наших убитых".
По данным издания, также были атакованы сайты мэрии Кфар-Сабы и Герцлии, Эйлата, Акко и Ган-Явне, сайт израильской оперы и больницы "Гилель Яфе".
Израильские эксперты называют такую деятельность нормальной для хакеров из Anonymous, которые ежегодно атакуют Израиль в рамках кампании OpIsrael.
На данный момент организации, ответственные за обеспечение кибербеопасности, проводят расследование.