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twitter.com04.04 19:57   MIGnews.com

Негев: араб на машине пытался задавить полицейских

Араб на машине пытался во время побега задавить сотрудников израильской полиции в Негеве. Инцидент произошел в среду, 4 апреля, на въезде в Иерихон на шоссе №90.

Отмечается, что израильские силы безопасности проводили в этом районе операцию по розыску угнанных машин после сообщений о трех угонах автомобилей.

Полиция заметила машину, подходящую под описание. Водителю указали остановиться, но вместо этого, он направил авто на полицейских. Полицейские открыли огонь по колесам, однако попали и злоумышленника.

Подозреваемого госпитализировали в больницу "Хадасса Эйн-Керем" в Иерусалиме.
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