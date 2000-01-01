04.04 17:13 MIGnews.com

Принца Филиппа прооперируют

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Принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, госпитализировали для проведения плановой операции на тазобедренном суставе.Об этом сообщает Би Би Си со ссылкой на заявление пресс-службы Букингемского дворца.В сообщении говорится:"Его Королевское Высочество Герцог Эдинбургский был принят на лечение в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне сегодня днем для проведения запланированной хирургической операции на бедре, которая состоится завтра".Напомним, что в августе прошлого года принц Филипп отошел от королевских обязанностей.Все годы пребывания Елизаветы II на престоле ее супруг неотступно находился возле нее и играл весьма заметную роль в жизни страны и британской монархии.Елизавета II называет принца Филипа своей "надеждой и опорой".