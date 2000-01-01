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Принца Филиппа прооперируют 04.04 17:13   MIGnews.com

Принца Филиппа прооперируют

Принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, госпитализировали для проведения плановой операции на тазобедренном суставе.

Об этом сообщает Би Би Си со ссылкой на заявление пресс-службы Букингемского дворца.

В сообщении говорится:

"Его Королевское Высочество Герцог Эдинбургский был принят на лечение в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне сегодня днем для проведения запланированной хирургической операции на бедре, которая состоится завтра".



Напомним, что в августе прошлого года принц Филипп отошел от королевских обязанностей.

Все годы пребывания Елизаветы II на престоле ее супруг неотступно находился возле нее и играл весьма заметную роль в жизни страны и британской монархии.

Елизавета II называет принца Филипа своей "надеждой и опорой".
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