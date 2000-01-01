Принца Филиппа прооперируют

Принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, госпитализировали для проведения плановой операции на тазобедренном суставе.
Об этом сообщает Би Би Си со ссылкой на заявление пресс-службы Букингемского дворца.
В сообщении говорится:
"Его Королевское Высочество Герцог Эдинбургский был принят на лечение в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне сегодня днем для проведения запланированной хирургической операции на бедре, которая состоится завтра".
Напомним, что в августе прошлого года принц Филипп отошел от королевских обязанностей.
Все годы пребывания Елизаветы II на престоле ее супруг неотступно находился возле нее и играл весьма заметную роль в жизни страны и британской монархии.
Елизавета II называет принца Филипа своей "надеждой и опорой".