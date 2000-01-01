04.04 16:35 MIGnews.com
Видео: харедим напали на замминистра образования
Заместитель министра образования Меир Поруш подвергся нападению со стороны группы харедим в среду, 4 апреля. Отмечается, что они выступают против призыва в ЦАХАЛ студентов ешив.
Инцидент произошел утром в городе Бейт-Шемеш. Харедимы атаковали политика, после того как он вышел из синагоги после окончания молитвы.
После окончания службы Поруш вышел из здания и направился к своей машине, тогда местные жители напали на него.
Харедим проклинали его и преследовали до тех пор, пока ему не удалось убежать.
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