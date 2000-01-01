04.04 16:35 MIGnews.com

Видео: харедим напали на замминистра образования

שר הבטחון ליברמן דורש תמיד מחברי הכנסת החרדיים לגנות את הקיצוניים בזמן שהם עצמם מותקפים. הנה מה שעשו אותם סיקריקים הבוקר לסגן השר פרוש אחרי התפילה. pic.twitter.com/fSN7NdMbB4 — ישראל כהן (@Israelcohen911) 4 апреля 2018 г.

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Заместитель министра образования Меир Поруш подвергся нападению со стороны группы харедим в среду, 4 апреля. Отмечается, что они выступают против призыва в ЦАХАЛ студентов ешив.Инцидент произошел утром в городе Бейт-Шемеш. Харедимы атаковали политика, после того как он вышел из синагоги после окончания молитвы.После окончания службы Поруш вышел из здания и направился к своей машине, тогда местные жители напали на него.Харедим проклинали его и преследовали до тех пор, пока ему не удалось убежать.