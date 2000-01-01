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В России израильтянин погиб от руки мусульманина | Фото:04.04 15:13   MIGnews.com

В России израильтянин погиб от руки мусульманина

Российские СМИ сообщают, что правоохранительные органы государства начали расследование по делу о жестоком убийстве молодого еврея, который в Санкт-Петербурге был забит до смерти на прошлой неделе, возвращаясь с работы домой.

Об этом в среду, 4 апреля сообщает The Times of Israel.

Издание уточняет, что у молодого мужчины было двойное гражданство РФ и Израиля.

Согласно официальной информации, 28 марта, поздно вечером, когда Михаил вышел в ночной супермаркет, он подвергся жестокому избиению. Нападение произошло в Московском районе Санкт-Петербурга, на улице Типанова.

Мужчину госпитализировали в критическом состоянии. Врачи прилагали все усилия, однако вернуть к жизни Михаила им не удалось. До своего 28 дня рождения он не дожил двух суток.

Российские правоохранители ведут расследование по двум версиям: разбойное нападение и преступление на антисемитской почве.

Подозреваемым по делу о жестоком убийстве еврея проходит 36-летний Ахмед Харша, который был арестован вскоре после совершения преступления и которого суд освободил позже под залог.

В пресс-службе полиции подчеркнули, что злоумышленник атаковал Михаила Веревского, нанося ему удары руками и ногами, а затем сбежал.

В данный момент полиция Санкт-Петербурга ведет расследование этого убивства.

Дата похорон Михаила Веревского пока неизвестна.
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