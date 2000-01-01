Российские СМИ сообщают, что правоохранительные органы государства начали расследование по делу о жестоком убийстве молодого еврея, который в Санкт-Петербурге был забит до смерти на прошлой неделе, возвращаясь с работы домой.
Издание уточняет, что у молодого мужчины было двойное гражданство РФ и Израиля.
Согласно официальной информации, 28 марта, поздно вечером, когда Михаил вышел в ночной супермаркет, он подвергся жестокому избиению. Нападение произошло в Московском районе Санкт-Петербурга, на улице Типанова.
Мужчину госпитализировали в критическом состоянии. Врачи прилагали все усилия, однако вернуть к жизни Михаила им не удалось. До своего 28 дня рождения он не дожил двух суток.
Российские правоохранители ведут расследование по двум версиям: разбойное нападение и преступление на антисемитской почве.
Подозреваемым по делу о жестоком убийстве еврея проходит 36-летний Ахмед Харша, который был арестован вскоре после совершения преступления и которого суд освободил позже под залог.
В пресс-службе полиции подчеркнули, что злоумышленник атаковал Михаила Веревского, нанося ему удары руками и ногами, а затем сбежал.
В данный момент полиция Санкт-Петербурга ведет расследование этого убивства.