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Facebook удалил более 270 страниц `фабрики троллей` | Фото:05.04 02:27   MIGnews.com

Facebook удалил более 270 страниц "фабрики троллей"

Во вторник, 3 апреля, основатель сети Facebook Марк Цукерберг сообщил в своем блоге, что администрация Facebook заблокировала аккаунты, управляемые российским "Агентством интернет-исследований", так называемой "фабрикой троллей". Речь идет о более чем 270 страницах и аккаунтах.

Об этом в среду, 4 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на директора службы безопасности соцсети Алекса Стамоса.

По словам Стамоса, в Facebook аутентичность ее участников является социальной нормой, поскольку она важна для установления связей. Он отметил, что АИИ задействовало сложную сеть фальшивых аккаунтов с одной единственной целью — манипулировать людьми, в том числе до, во время и после президентских выборов в США.

"Это российское агентство неоднократно действовало подозрительными методами, пытаясь манипулировать людьми в США, Европе и России, - напомнил Марк Цукерберг на своей странице в Facebook. - Мы не хотим, чтобы они были на Facebook или где-либо еще в мире".
Facebook удалил более 270 страниц `фабрики троллей` | Фото:
При этом Цукерберг отметил, что руководство соцсети давно следит за агентством и не в первый раз принимает меры против него.

Цукерберг также напомнил, что во Франции в канун президентских выборов 2017 года компания удалила 30 тысяч фейковых аккаунтов.
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