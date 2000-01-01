Facebook удалил более 270 страниц "фабрики троллей"
Во вторник, 3 апреля, основатель сети Facebook Марк Цукерберг сообщил в своем блоге, что администрация Facebook заблокировала аккаунты, управляемые российским "Агентством интернет-исследований", так называемой "фабрикой троллей". Речь идет о более чем 270 страницах и аккаунтах.
Об этом в среду, 4 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на директора службы безопасности соцсети Алекса Стамоса.
По словам Стамоса, в Facebook аутентичность ее участников является социальной нормой, поскольку она важна для установления связей. Он отметил, что АИИ задействовало сложную сеть фальшивых аккаунтов с одной единственной целью — манипулировать людьми, в том числе до, во время и после президентских выборов в США.
"Это российское агентство неоднократно действовало подозрительными методами, пытаясь манипулировать людьми в США, Европе и России, - напомнил Марк Цукерберг на своей странице в Facebook. - Мы не хотим, чтобы они были на Facebook или где-либо еще в мире".
При этом Цукерберг отметил, что руководство соцсети давно следит за агентством и не в первый раз принимает меры против него.
Цукерберг также напомнил, что во Франции в канун президентских выборов 2017 года компания удалила 30 тысяч фейковых аккаунтов.