В Европе зафиксирован всплеск рабства

В Европе стали больше торговать людьми, также участились случаи эксплуатации их, об этом говорится в новом отчете Совета Европы. Количество найденных жертв торговли людьми увеличилось во всех странах ЕС.
Например, в Бельгии, на Кипре, Грузии, Португалии, Сербии и Великобритании, случаи трудовой эксплуатации являются более распространенными, чем сексуальное рабство.
Мониторинг демонстрирует, что все больше и больше людей становятся жертвами торговли для работы в жутких условиях в Европе, как внутри, так и за пределами национальных границ.
Президент группы экспертов по борьбе с торговлей людьми Сиобан Муллалли заявил, что жертвы зачастую не хотят выдавать себя, ведь боятся депортации или возмездия от сетей преступной торговли.
Большинство жертв трудовой эксплуатации - это мужчины. Они работают в таких сферах, как с/х, гостиничная сфера и рыболовство.
Женщины чаще всего работают на домашних работах или на работе по уходу и становятся жертвами как трудовой, так и сексуальной эксплуатации.