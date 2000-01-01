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В Европе зафиксирован всплеск рабства 05.04 05:17   MIGnews.com

В Европе зафиксирован всплеск рабства

В Европе стали больше торговать людьми, также участились случаи эксплуатации их, об этом говорится в новом отчете Совета Европы. Количество найденных жертв торговли людьми увеличилось во всех странах ЕС.

Например, в Бельгии, на Кипре, Грузии, Португалии, Сербии и Великобритании, случаи трудовой эксплуатации являются более распространенными, чем сексуальное рабство.

Мониторинг демонстрирует, что все больше и больше людей становятся жертвами торговли для работы в жутких условиях в Европе, как внутри, так и за пределами национальных границ.

Президент группы экспертов по борьбе с торговлей людьми Сиобан Муллалли заявил, что жертвы зачастую не хотят выдавать себя, ведь боятся депортации или возмездия от сетей преступной торговли.

Большинство жертв трудовой эксплуатации - это мужчины. Они работают в таких сферах, как с/х, гостиничная сфера и рыболовство.

Женщины чаще всего работают на домашних работах или на работе по уходу и становятся жертвами как трудовой, так и сексуальной эксплуатации.
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