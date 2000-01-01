05.04 03:16 MIGnews.com
Тюремщики пошли за выпивкой и сбежали
Двое заключенных "победили" тюрьму. Они умудрились споить надзирателя и осуществили побег. Инцидент случился в одной из тюрем особого режима, находящейся в столице Колумбии Боготе.
Когда надзирателя узники "довели до кондиции" те вынудили его выпустить их из камеры, чтобы те сходили в маркет так сказать за добавкой, но пообещали вернуться.
Конечно же, выбравшись из пенитенциарного заведения оба скрылись. Сообщается, что сбежавшими являются экс-члены Революционных вооруженных сил Колумбии, пишет NDTV
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Джон Гутьеррес Ринкон приговорен к 40 годам тюрьмы в 2003 году за похищение человека, а второй, Олмедо Варгас, должен был предстать перед судом по обвинению в краже.
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