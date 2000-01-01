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Вероятным исполнителем теракта назван уроженец Киргизии 04.04 09:04   MIGnews.com

Вероятным исполнителем теракта назван уроженец Киргизии

Совершить взрыв в Петербургском метрополитене мог родившийся в Киргизии гражданин России. Как передает Интерфакс, эту информацию подтвердили киргизские спецслужбы.

"Вероятно, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля является уроженец Киргизии, а ныне гражданин России", – сообщил агентству официальный представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов.

По его словам, сотрудники спецслужб Киргизии взаимодействуют с российскими коллегами по поводу случившегося в петербургской подземке.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне поезда произошел взрыв. 11 человек погибли, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", следствие рассматривает и другие версии случившегося.

Ранее СМИ со ссылкой на источников сообщали, что по одной версий атаку мог совершить 23-летний выходец из Средней Азии. Также сообщалось, что атаку совершил 20-летний студент из Казахстана Максим Арышев, который во время взрыва находился в метро, а затем исчез. По данным Комитета национальной безопасности Казахстана, Максим Арышев, скорее всего, сам стал жертвой.
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