04.04 08:07 MIGnews.com

Путин побывал на месте взрыва в петербургском метро

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Президент России Владимир Путин поздно вечером в понедельник, 3 апреля, побывал на месте взрыва в петербургском метро, передает РИА Новости.Глава государства приехал к вестибюлю станции метро "Технологический институт", рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин возложил цветы на входе в метрополитен в память о погибших на месте трагедии. Сюда же весь вечер цветы приносили жители и гости города.Ранее в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу Владимир Путин провел совещание, посвященное теракту.По последним данным, в результате теракта в вагоне метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" погибло 11 человек, 51 – получили ранения.По предварительным данным теракт устроил террорист-смертник, предположительно это уроженец Средней Азии – студент из Казахстана Максим Арышев. В МИД Казахстана заявили, что говорить о причастности, пропавшего в метро Арышева, пока еще рано.