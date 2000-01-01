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04.04 07:45   MIGnews.com

Мужчина грозил сжечь Рамбам, был задержан и потерял сознание

50-летний обитатель деревни Кабул был чрезвычайно раздражен тем, что его жене, госпитализированной в больнице Рамбам, не сделали операцию в заранее назначенную дату.

Мужчина угрожал прийти в госпиталь с канистрой бензина и сжечь его.

Департамент безопасности госпиталя связался с израильской полицией. Угрожавший был арестован и доставлен на станцию полиции Шфарам.

При получении ордера на арест мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его пришлось эвакуировать в больницу Нагарии для оказания помощи. Мужчина был позднее выписан и остается дома на условиях домашнего ареста.
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