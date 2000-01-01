Опубликованы списки раненных при взрыве в метро Петербурга

"По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, публикуем списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города. Обращаем внимание, что данный список актуален на 03:00 4 апреля, и будет обновляться по мере поступления информации", - говорится в сообщении ведомства, сообщает "Петербургский Дневник".
В МЧС напомнили, что продолжают работу телефоны "горячих линий", по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с ЧС. Получить помощь можно по номерам 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.
Взрыв прогремел в понедельник около 14:30 в вагоне поезда метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Еще один взрыв – на станции метро "Площадь Восстания" - удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению взрывного устройства. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".
Жертвами взрыва, по данным НАК, стали 11 человек. В связи со случившимся с 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.