В Петербурге подорвался смертник

Взрыв в петербургском метро в понедельник, по предварительным данным, осуществил террорист-смертник. Его личность установлена, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
"Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии",- сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина в темной одежде, который был запечатлен на видеокамерах и ранее считался причастным к взрывам, явился в полицию и заявил о своей невиновности.
По информации источника, предполагаемый террорист-смертник, который осуществил взрыв в метро Санкт-Петербурга, был связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками. Предположительно, террорист пронес взрывное устройство в подземку Санкт-Петербурга в рюкзаке. "Обнаруженные на месте останки говорят в пользу версии о том, что взрыв произвел террорист-смертник, однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК", - сказал источник.
Взрыв произошел в понедельник между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным, погибли 11 человек, более 40 находятся в больницах с травмами разной тяжести.