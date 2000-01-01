Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












05.04 06:46   MIGnews.com

ISIS: В Белом доме правит идиот

Пресс-секретарь террористической группировки ISIS Аби аль-Хасан аль-Мухаджир считает президента США Дональда Трампа идиотом. Об этом пишет агентство Reuters, цитируя сообщение из канала террористической организации в мессенджере Telegram.

"Вы развращены, и признаки вашего конца очевидны для всех. Не нужно никаких доказательств, кроме того, что вами управляет идиот, который не знает, что такое Сирия, Ирак или ислам", - заявил аль-Мухаджир.

Стоит отметить, что это стало первым обращением террористической организации к США с момента избрания республиканца Дональда Трампа 45-ым президентом США, который провозгласил "победу над исламским терроризмом" главной задачей своей внешней политики.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:02
Число погибших в химической атаке выросло до 150
07:47
Солдаты напились и изнасиловали сослуживицу
07:25
Израиль накрыло волной жары
07:21
Посол Сирии: Израиль поддерживает террористов
07:13
США: Россия и Иран обязаны предотвратить химические атаки
05:13
Премьер-министр Канады вызвал кинозвезду на "дуэль"
04:02
Китаец протянул 7 машин, привязанных к гениталиям  
03:09
iPhone оставил владельцу ожоги третьей степени
02:42
Названы самые добрые города России
01:32
Музыка обладает болеутоляющими свойствами
00:17
Ученые назвали причину бесплодия у женщин в возрасте
23:22
Ученые узнали, как избавиться от телефонной зависимости
21:44
Редчайший розовый бриллиант продан за $71 млн.
20:57
Мэрию Тель-Авива осветили в цвет флага РФ  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus