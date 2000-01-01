05.04 06:46 MIGnews.com

ISIS: В Белом доме правит идиот

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Пресс-секретарь террористической группировки ISIS Аби аль-Хасан аль-Мухаджир считает президента США Дональда Трампа идиотом. Об этом пишет агентство Reuters, цитируя сообщение из канала террористической организации в мессенджере Telegram."Вы развращены, и признаки вашего конца очевидны для всех. Не нужно никаких доказательств, кроме того, что вами управляет идиот, который не знает, что такое Сирия, Ирак или ислам", - заявил аль-Мухаджир.Стоит отметить, что это стало первым обращением террористической организации к США с момента избрания республиканца Дональда Трампа 45-ым президентом США, который провозгласил "победу над исламским терроризмом" главной задачей своей внешней политики.