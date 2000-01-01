04.04 19:37 MIGnews.com

БАГАЦ запретил использовать сперму погибшего солдата

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Верховный суд Израиля отклонил прошение родителей капитана ЦАХАЛа Шакеда Мейри, которые просили использовать его замороженную сперму для рождения нового ребенка с помощью суррогатной матери.Сам Мейри погиб в результате несчастного случая в ходе военных учений израильской армии на Голанах в 2004 году, спустя всего 3 месяца после своей свадьбы. На тот момент ему было 27 лет и детей с женой Шелой они завести не успели.Сразу после трагедии с разрешения его вдовы из тела Шакеда изъяли и заморозили 19 образцов сперму, но в итоге Шела решила, что не хочет использовать сперму покойного мужа для рождения ребенка. Со временем она повторно вышла замуж и вообще запретила использовать сперматозоиды своего мужа для оплодотворения суррогатной матери, как того хотели его родители – Хадарат и Рони Мейри.Изначально во избежание конфликта суд разделил образцы, но позже БАГАЦ запретил родителям покойного солдата заводить внуков из спермы Шакеда Мейри. А вчера он опроверг их апелляцию, закрыв дело."Суд решил, что у меня не будет внуков от моего сына, Шакеда", - заявила Хадарат Мейри после оглашения вердикта.Несмотря на это декан ешивы "Айт Орот Шауль Хесдер" и раввинской организации "Цохар" раввин Юваль Черлоу считает, что решение суда соответствует еврейскому закону – воля вдовы покойного находится превыше воли его родителей.