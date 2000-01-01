В Ираке ликвидирован командир ISIS ар-Руси

В ходе операции по освобождению иракского города Мосул от террористов был уничтожен один из главарей группировки ISIS по прозвищу Абу Мухаджир ар-Руси, который, как предполагается, был выходцем из России.
Как сообщают иракские силовики, исламиста ликвидировали в командном пункте террористов в старой части города. Вместе с ним были убиты шестеро его помощников и ещё один командир боевиков.
"Точным огнем артиллерии при помощи беспилотников были уничтожены два лидера ИГИЛ, среди них командир, известный по прозвищу Абу Мухаджир ар-Руси, а также шестеро его помощников", — цитирует РИА "Новости" главу федеральной полиции Ирака Абдуррахмана аль-Абидина.
Он подчеркивает, что на настоящий момент силовики не могут точно назвать ни настоящего имени уничтоженного командира, ни гражданства