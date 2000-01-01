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YouTube 04.04 17:03   MIGnews.com

Из больницы выписан первый пострадавший при взрыве в метро

Один пострадавший в результате взрыва в поезде метро Петербурга выписан из больницы, госпитализированными остаются еще 50 человек, сообщил председатель комитета по здравоохранению города Валерий Колабутин на пресс-конференции во вторник.

"50 пациентов остаются в стационарах, один выписан из стационара", - сказал Колабутин. Он добавил, что 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Также, по нашим данным, четыре иностранца (пострадавших в результате взрыва): один еще гражданин Латвии в Елизаветинскую больницу поступил", - добавил Колабутин.

По его словам, психологическую помощь получили 42 пациента.

Ранее сообщалось о трех иностранцах среди пострадавших: гражданах Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
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