04.04 16:59 MIGnews.com

Смертник взорвался в метро вскоре после дня рождения

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Следствие назвало имя мужчины, который, по оперативным данным, накануне устроил взрыв в петербургском метро — это Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.Как передает РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Следствие считает, что обе бомбы пронес в метро Джалилов. По ее словам, генетические следы Джалилова обнаружены экспертами-криминалистами на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство.По ее словам, предполагаемый террорист родился 1 апреля 1995 года.Ранее сообщалось, что он был уроженцем города Ош на юге Киргизии. Затем стал гражданином России и работал в одном из суши-баров Петербурга.3 апреля около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.