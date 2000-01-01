Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












фото из соцсети 04.04 16:59   MIGnews.com

Смертник взорвался в метро вскоре после дня рождения

Следствие назвало имя мужчины, который, по оперативным данным, накануне устроил взрыв в петербургском метро — это Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствие считает, что обе бомбы пронес в метро Джалилов. По ее словам, генетические следы Джалилова обнаружены экспертами-криминалистами на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство.

По ее словам, предполагаемый террорист родился 1 апреля 1995 года.

Ранее сообщалось, что он был уроженцем города Ош на юге Киргизии. Затем стал гражданином России и работал в одном из суши-баров Петербурга.

3 апреля около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.

Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:03
Из больницы выписан первый пострадавший при взрыве в метро
16:39
Израиль: Должникам прекратят угрожать выселением
16:30
Супруги из Казахстана опознали сына среди жертв в метро
16:29
В канцелярию Нетаниягу подкинули конверт с порошком
16:02
7 из 10 израильтян предпочитают правых
15:57
Киргиз Акбаржон Джалилов - питерский террорист
15:51
Путин и Эрдоган обсудили газовую атаку в Сирии
15:32
Илана Дайан не понимает, почему нужно закрыть "Кан"
15:15
Лавров назвал подлостью объяснение теракта местью за Сирию
14:51
СБ ООН выразил соболезнования России
14:29
Из-за ремикса исламской молитвы закрыли ночной клуб
14:19
Иерусалим: в квартире поймали араба в женском нижнем белье
13:54
Армия Сирии уничтожила 30 боевиков ISIS
13:48
СКР установил личность террориста в метро Петербурга
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus